Bitcoin-Erpresser drohen damit, Gebäude in die Luft zu jagen

„Wenn du mir bis zum Ende des Tages nicht Bitcoins im Wert von 20.000 Dollar überweist, werde ich dein Büro in die Luft jagen“, so lautet der Wortlaut einer E-Mail, die in letzter Zeit Millionen Menschen in ihrem Posteingang hatten. Was sich bislang überall als Hoax herausgestellt hat, hat zumindest in den USA zur Evakuierung Dutzender Gebäude geführt, darunter Universitäten, Schulen, Redaktionen, Gericht- und Bürogebäude. Alleine in New York City sollen über 13 Standorte betroffen gewesen sein.