Neuralink-Implantat soll Blinden die Sehkraft zurückgeben

"Blindsight" soll auch Menschen helfen, die von Geburt an blind sind. Unterstützung gibt es von der US-Arzneimittelbehörde.

Neuralink-Chef Elon Musk erklärte auf X , "Blindsight" würde Personen helfen "die beide Augen und den Sehnerv verloren haben". Solange der visuelle Cortex bzw. die Sehrinde im Gehirn intakt sei, funktioniere das Gerät. "Es wird sogar jene Menschen, die von Geburt an blind sind, befähigen erstmals zu sehen ", schreibt Musk.

Damit erkennt die FAA innovative Technologien an, die bei der Behandlung oder Diagnose lebensbedrohlicher Krankheiten helfen. Es handelt sich bei der Kennzeichnung nicht um eine Zulassung. Es wird lediglich die Entwicklung und Prüfung des Geräts beschleunigt.

Dabei würde sich die Sicht am Anfang auf eine sehr niedrige Auflösung, wie die Grafik eines alten "Atari", belaufen. Blindsight habe aber das Potenzial, besser zu sein als die natürliche Sehkraft. Man könne damit auch Wellenlängen wie Infrarot, Ultraviolett und Radar wahrnehmen, die das menschliche Augen eigentlich nicht sehen kann. Musk vergleicht Blindsight mit dem fiktionalen Gerät VISOR aus Star Trek, mit dem der blinden Charakter Geordi La Forge aus "Star Trek: The Next Generation" sehen kann.

Experten kritisieren Musk-Versprechen

Die Versprechen werden unter Experten mit Skepsis aufgenommen. Wie Techcrunch schreibt, handelt es sich bei dem Neuralink-Implantat nicht um eine vollständig neue Technologie. In experimenteller Form werde das Prinzip bereits seit Jahrzehnten genutzt, um einigen wenigen Personen stark eingeschränkte Sehkraft zu ermöglichen.

Dabei werden Kamerabilder als elektrische Impulse über Elektroden an die Sehrinde weitergegeben. Dort werden diese Impulse in rudimentäre Lichtpunkte übersetzt, die von den Patienten als Bilder wahrgenommen werden. Vergleichbar sei das mit funkelnden Sternen.