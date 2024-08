Neuralink-Patient spielt mit Gehirnimplantat Counter-Strike

Elon Musks Gehirnchip-Firma Neuralink zeigt sich mit den ersten Ergebnissen seines 2. Implantats zufrieden. Der Patient Alex mache gute Fortschritte, könne Computerspiele spielen und Design-Software bedienen, heißt es in einem Blogeintrag.

Nur 5 Minuten nachdem Alex eine Verbindung zwischen dem BIC (Brain-Computer-Interface) und seinem Computer hergestellt hätte, habe er den Mauszeiger mit seinen Gedanken steuern können.

Spiel testet Reaktionsgeschwindigkeit

Um die Reaktionsgeschwindigkeit zu testen, müssen die Patienten "Webgrid" spielen. In einem einfachen Grid leuchtet ein Viereck an einer zufälligen Stelle. Die Teilnehmer müssen dann den Mauszeiger so schnell und präzise wie möglich dorthin steuern und es anklicken.