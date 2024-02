Wachsende Sorge um Neuralink-Patient

Die Forscher*innen geben zu bedenken, dass wir immer noch nicht erfahren haben, wie gut der OP-Roboter von Neuralink tatsächlich funktioniert. Sheth sagt, dass wir bisher nur Videoaufnahmen gesehen hätten, auf denen man sieht, wie die Maschine an einer Plastikattrappe operiert. Diese Aufnahmen seien jedoch über ein Jahr alt. Neuralink lasse uns jedoch darüber im Dunkeln, ob er im Jänner bei der Transplation am Menschen eingesetzt wurde.

„Neuralink teilt das mit uns, von dem sie uns wissen lassen wollen“, sagte Sameer Sheth , ein Neurochirurg, der sich am Baylor College of Medicine mit Neuroimplantaten beschäftigt zu Nature. „In der Forschergemeindschaft löst das große Bedenken aus.“

Bei Affe löste sich Gehirnchip

In der Vergangenheit geriet Neuralink wegen seines Umgangs mit Affen in Kritik, an denen es Tierversuche durchführte. Eine Reihe an geleakten Dokumenten zeigte, dass Neuralink den Affen verschiedenste, grausame Verletzungen am Gehirn zugefügt hatte. Bei einem Affen hatte sich der Chip im Gehirn etwa einfach gelöst. Er musste deshalb eingeschläfert werden.

