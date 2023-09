Elon Musks Neuralink wird Tierquälerei an Affen vorgeworfen

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Elon Musks Hirnimplantat-Firma Neuralink eine Zulassung der US-Gesundheitsbehörde FDA für klinische Studien am Menschen erhalten hat. Das bedeutet: Es dürfen Chip-Implantate in Gehirne von Menschen eingesetzt werden. Für den Einsatz des Neuralink-Implantats ist eine Operation am Hirn notwendig. Der sogenannte Link werde im Kopf mit feinen Leitungen direkt mit dem menschlichen Gewebe verbunden.

Testaffen litten nach der OP bis zum Tod

Neuralinks Implantate wurden bisher vor allem an Affen getestet. Nun wurde bekannt, dass die Testaffen teils qualvolle Bedingungen hinnehmen mussten, bevor sie starben. Das ergaben Aufzeichnungen, die von Mitarbeiter*innen an Medien geleakt wurden. „Wired“ berichtet etwa davon, dass ein Affe im März 2019 eingeschläfert werden musste, nachdem sich sein Gesundheitszustand in den Monaten nach dem Einsetzen des Implantats deutlich verschlechtert haben soll.

Angeblich blutete das Gehirn des Affen und Teile der Großhirnrinde waren danach zerfetzt, heißt es. Die Probleme sollen laut dem Mitarbeiter bereits Tage nach der Operation begonnen haben, und der Affe hatte dies geäußert, in dem er den Kopf auf den Boden gedrückt habe, um zu signalisieren, dass er Schmerzen im Kopf habe, heißt es. Auch am Implantat soll der Affe herumgepickt haben, bevor er die Koordination verlor und „unkontrolliert zitterte“.