Neue Methode bringt 307 Supernovaüberreste zum Vorschein

Das könnte sich mit der neuen Forschungsarbeit vom Team um Timo Kravtsov am European Southern Observatory (ESO) ändern. Ihre neue Methode reizt dabei die Fähigkeiten des Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) am Very Large Telescope (VLT) in Chile aus.

Emissionslinien verraten Supernovaüberreste

Dabei suchte das Team nach Regionen, die Anzeichen von Schocks aufweisen, wie sie nach einer Supernova auftreten. Dort analysierten sie die Emissionslinien, mit denen über verschiedenen Lichtwellenlängen die Zusammensetzung dieser Regionen abgelesen werden können.