Forscher zeigen erstmals, was sich nach einer Supernova bildet

Bei einer neuen Beobachtung mit den beiden Teleskopen der Europäischen Südsternwarte (ESO) , dem Very Large Telescope (VLT) und dem New Technology Telescope (NTT) konnten 2 unabhängige Teams nun Beweise dafür finden. Sie beobachteten die Supernova SN 2022jli , die im Spiralarm der Galaxie NGC 157 etwa 75 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt stattfindet.

Das durch die Supernova ausgestoßene Material sorgte dafür, dass sich die Atmosphäre des Begleitsterns aufblähte. Immer wenn das entstandene kompakte Objekt durch diese Atmosphäre fliegt, stiehlt es dem Begleitstern Wasserstoff.

➤ Mehr lesen: Rätsel um wasserstoffarme Supernovae gelöst

Den sammelt es in einer heißen Materiescheibe, die ihn umgibt. Das passiert in regelmäßigen Abständen und setzt so viel Energie frei, dass die Forschenden es in der Lichtkurve als Helligkeitsveränderungen beobachten konnten.