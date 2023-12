Rätsel um wasserstoffarme Supernovae gelöst

Hat ein massereicher Stern das Ende seines Lebens erreicht, kann er in einer Supernova explodieren. Diese Explosion ist so gewaltig, dass er kurzzeitig so hell leuchtet wie eine ganze Galaxie. Diese Sterne explodieren normalerweise als wasserstoffreiche Supernovae. Es gibt allerdings auch wasserstoffarme Supernovae, die Astronom*innen ein Rätsel aufgeben.

Gibt zu viele wasserstoffarme Supernovae

"Es gibt viel mehr wasserstoffarme Supernovae, als unsere derzeitigen Modelle erklären können", sagt Ylva Götberg, Assistenzprofessorin am Institute of Science and Technology Austria (ISTA). Bis jetzt waren Forscher*innen nicht in der Lage, die Vorläufersterne zu identifizieren. Es ist fast so, als wären diese Supernovae aus dem Nichts aufgetaucht.