Wien erhält neues Forschungszentrum für KI in der Biomedizin

Das neue AITHYRA-Institut nutzt KI für biomedizinische Forschung. Man will Krankheiten mehr verstehen und Therapien verbessern.

Im neuen Forschungszentrum namens AITHYRA sollen mithilfe Künstlicher Intelligenz neue Durchbrüche in der Biomedizin erzielt werden. Heute wurde die Gründung des Instituts bekannt gegeben, das von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und der Boehringer Ingelheim Stiftung ins Leben gerufen wurde. AITHYRA wird am BioCenter Campus (VCB) in Wien angesiedelt.

