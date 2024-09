Neues Video zeigt verunglücktes Titanic-U-Boot am Meeresgrund

Am Montag fand in den USA eine Anhörung statt, bei der die Küstenwache, die für die Inspektion des Wracks des verunglückten U-Boots „Titan“ verantwortlich war, erstmals befragt wurde. Behördenmitarbeiter schilderten, was bei dem Unglück genau passiert ist, wie die New York Times berichtet. Dabei kamen neue, tragische Details über die Katastrophe ans Licht.

➤ Mehr lesen: Die größten U-Boot-Unfälle der Geschichte

Es ist mittlerweile 15 Monate her, seit das U-Boot "Titan" abstieg, um das Wrack der Titanic 3,8 km unter der Wasseroberfläche am Atlantikgrund zu besuchen. Aufgrund seiner mangelhaften Bauart implodierte das Titan-Tauchboot jedoch, wodurch die 5 Personen an Bord ums Leben kamen.

Unterwasserdrohne machte schauriges Video

Bei der Anhörung zeigte die Küstenwache einen Screenshot aus einem Video, das das U-Boot-Wrack am Meeresgrund zeigt. Es wurde von einer ferngesteuerten Tiefseedrohne aufgenommen. Die Unterwasserdrohne entdeckte den Heckkonus des einstigen U-Boots und weitere Trümmer am 22. Juni 2023, 4 Tage nachdem die Küstenwache offiziell erklärt hatte, dass das Boot verunglückt sei. Mittlerweile kursiert das vollständige Video auf X: