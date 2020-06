Bitkom: Internettelefonie gewinnt an Bedeutung

Telefonieren per Internet gewinnt in Europa immer mehr an Bedeutung. Mehr als jeder vierte EU-Bürger - 28 Prozent - habe 2011 Internet-Telefonie genutzt, im Jahr zuvor waren es 22 Prozent. Das berichtete der Branchenverband Bitkom am Sonntag in Berlin unter Berufung auf Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat. Dabei hinkt Deutschland hinterher: 21 Prozent der Deutschen telefonieren über das Web - in den baltischen Staaten Litauen und Lettland dagegen sind es zwei Drittel der Einwohner, in Estland 45 Prozent. In Großbritannien und Frankreich liegt die Quote bei 29 und 35 Prozent.