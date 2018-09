BMW stellt kommende Woche neues Formel-E-Rennauto vor

BMW tritt in der kommenden Formel-E-Saison mit einem eigenen Auto an. Der E-Rennwagen BMW iFE.18 wird am 14. September der Öffentlichkeit präsentiert, wie engadget berichtet. In der Formel E treten alle Hersteller mit demselben Chassis an, produzieren aber eigene Elektronik, Getriebe und Motoren. An der Entwicklung des E-Rennautos waren auch Ingenieure beteiligt, die am Antrieb von BMWs elektrischem Alltagsauto i3 mitgearbeitet haben.