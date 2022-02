Booking.com baut tausende Mitarbeiter per Videobotschaft ab

Glenn Fogel, CEO des niederländischen Reiseportals Booking.com, hat am Donnerstag seinen Kundendienst-Mitarbeiter*innen per Videobotschaft mitgeteilt, dass sie einen neuen Arbeitgeber bekommen. Damit baut Booking.com mindestens 2.700 Stellen ab, wie NL Times berichtet.

Beinahe der gesamte Kundendienst soll ab dem zweiten Quartal an den Call-Center-Betreiber Majorel ausgelagert werden. Lediglich die internen Supportzentren in Amsterdam und Manchester soll das Reiseportal beibehalten. Damit soll es Booking.com möglich werden, sich stärker auf strategische Bereiche mit Wettbewerbsvorteilen zu konzentrieren und parallel weiterhin guten Kunden- und Partnersupport zu bieten, so das Unternehmen.

4.000 Mitarbeiter*innen seit Pandemiebeginn entlassen

Die Kundendienst-Mitarbeiter*innen hätten die Wahl, einen befristeten Vertrag von 6 Monaten beim neuen Arbeitgeber im Kundendienst zu unterzeichnen. Was danach mit ihnen passieren soll, bleibt allerdings offen. Auch ist unklar, was mit den Arbeitskräften passieren soll, die einen solchen Vertrag ablehnen.

Majorel beschäftigt weltweit fast 67.000 Menschen. Booking.com hatte bereits zu Beginn der Pandemie 4.000 Mitarbeiter*innen entlassen.