Botball: Wettkampf der helfenden Roboter in Wien

Die Erfahrungen, die beim heimischen Botball-Bewerb gesammelt werden, sind auch für das weltweite Botball-Finale nützlich. Heuer findet dies an der University of Southern California in Los Angeles statt. Das Thema 2014 lautet Rehabilitation, weshalb auch der Bewerb in Wien im Zeichen der Roboter-Hilfe für den Menschen steht.

Im Vorjahr konnte ein Team aus Österreich beim internationalen Finale einen Preis abräumen. In Oklahoma gewannen zwei Schüler des TGM Wien den ersten Preis in der Disziplin Flugroboter.

Veranstaltet wird der Botball-Bewerb hierzulande durch das TGM Wien und das Practical Robotics Institute Austria (PRIA). Den Rahmen für Botball bildet die Fachtagung European Conference on Educational Robotics (ECER).