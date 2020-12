Botschaft des "Zodiac-Killers" nach 51 Jahren geknackt

Bis vor kurzem konnte das Kryptogramm nicht gelöst werden. Sowohl Profis, die für das FBI arbeiten, als auch Amateur-Kryptographen bissen sich daran die Zähne aus. Jetzt hat es aber ein Team geschafft – mit der Hilfe einer App.

Das Team besteht aus 3 Männern, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Dave Oranchak, ein Software-Programmierer in Virginia, USA, arbeitete seit 2006 nebenbei daran, das 340 zu lösen. Sam Blake ist ein Mathematiker aus Australien. Jarl Van Eycke betreibt ein Warenlager in Belgien. Er hat zudem die Dekodier-App AZdecrypt gemacht. Die Motivation dazu war, das 340 zu lösen.

Tatsächlich ist ihnen, mit Hilfe der App, gelungen den Code zu knacken. Das ist die Nachricht des Zodiac-Killers:

I HOPE YOU ARE HAVING LOTS OF FUN IN TRYING TO CATCH ME

THAT WASNT ME ON THE TV SHOW

WHICH BRINGS UP A POINT ABOUT ME

I AM NOT AFRAID OF THE GAS CHAMBER

BECAUSE IT WILL SEND ME TO PARADICE ALL THE SOONER

BECAUSE I NOW HAVE ENOUGH SLAVES TO WORK FOR ME

WHERE EVERYONE ELSE HAS NOTHING WHEN THEY REACH PARADICE

SO THEY ARE AFRAID OF DEATH

I AM NOT AFRAID BECAUSE I KNOW THAT MY NEW LIFE IS

LIFE WILL BE AN EASY ONE IN PARADICE DEATH

Der Zodiac-Killer spricht in der Nachricht eine TV-Show an. Damit ist eine Fernsehsendung auf KGO-TV vom Oktober 1969 gemeint. Darin trat ein Mann auf, der behauptete der Zodiac-Killer zu sein. Er sagte, er habe Angst vor der Gaskammer und benötige Hilfe.

In der Nachricht des 340 sagt der echte Zodia-Killer, dass er das nicht war. Er habe keine Angst vor der Gaskammer, weil die ihm nur früher ins Paradies bringen würde. Er habe jetzt nämlich genug Sklaven für das Paradies. Er schreibt auch „paradice“, wie er es schon in früheren Briefen gemacht hatte. Korrekt würde es auf Englisch „paradise“ heißen.

FBI bestätigt Entschlüsselung

Das FBI von San Francisco hat mittlerweile anerkannt, dass das 340 von Privatpersonen gelöst wurde. Laut dem FBI ist der Fall immer noch offen und es wird immer noch versucht, die Identität des Zodiac-Killers festzustellen. Weil es eine laufende Ermittlung sei, werde man keine weiteren Kommentare dazu abgeben.