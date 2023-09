Was ist schneller: Brieftaube oder Internet?

Um das zu verdeutlichen, tritt die Taube mit 3 USB-Sticks mit 3 Terabyte an Video-Daten gegen die Upload-Geschwindigkeit der gleichen Datenmenge ins Internet an.

Nein, es ist kein Scherz: Der YouTuber Jeff Geerling hat sich in einem aufwändigen Video wirklich der Frage gewidmet, ob eine Brieftaube schneller ist als sein Glasfaser-Internet . Auch wenn man spontan "niemals" antworten würde, macht Geerling sein Projekt schnell plausibel: Es kommt darauf an, wie schnell man eine große Menge Daten gleichzeitig transportieren kann.

Faszinierende Nahaufnahmen

Der Kanal UrDay hat in seinem Video "The Beauty of everyday objects Close-up" 8 Minuten lang alltägliche Dinge wie das Abbrennen eines Streichholzes, das Poppen von Popcorn und das Pressen einer Limette in extremen Nahaufnahmen gefilmt. Kleine Warnung - das Video ist mit aufdringlich lauten Schmatz-Geräuschen angereichert.