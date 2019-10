Britin wurde wegen leerem iPhone-Akku als Verbrecherin verurteilt

Wie üblich nutzte Jemima Kelly Apple Pay am iPhone, um einen Fahrschein für den Bus in London zu lösen. Als der Kontrolleur ein paar Minuten später ihr 1,50 Pfund-Ticket sehen wollte, war allerdings der Akku des iPhones leer.

Damit begann an diesem Nachmittag im Oktober des Vorjahres eine Ereigniskette, die sich über mehrere Monate ziehen sollte und zu einer Verurteilung, einer hohen Geldstrafe und einem verpassten Flug in die USA führte.

Schuldig oder nicht schuldig

Jemima Kelly ist Journalisten bei der Financial Times und hat geschildert, wie es zu dazu kam. Nachdem im Oktober der Kontrolleur ihre Daten aufgenommen hatte, passierte lange nichts. Am 28. Dezember erhielt sie schließlich einen Brief der Londoner Verkehrsbetriebe. Sie hatte 21 Tage Zeit auf schuldig oder nicht schuldig zu plädieren. Laut dem Schreiben hätte sie schon zuvor einen Brief erhalten – dieser ist aber nie bei ihr angekommen.

Sie wandte sich an die Telefonnummer, die in dem Brief angegeben war und schilderte ihren Fall. Man sagte ihr, sie solle einfach einen Kontoauszug, der die Zahlung des Tickets zeigt, per Mail schicken. Das war ein kleines Problem für Kelly, da sie in der Zwischenzeit ihr Bankkonto gewechselt hatte. Es dauerte bis zum 16. Jänner, als sie von der alten Bank einen Kontoauszug geschickt bekam, der die Zahlung zeigte.