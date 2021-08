Britney Spears kauft sich erstes iPad: Was sie dazu sagt

Freudentränen

"Das ist ein bahnbrechender Tag. Ich hatte immer ein kleines Telefon, aber jetzt mit diesem iPad in den Händen fühlt es sich an, als ob sich mein Leben verändert und ich bin so aufgeregt", schreibt Spears weiter, wie Mashable berichtet. Ihre Fans sind ob der Freude des Popstars gerührt. Sie verurteilen die Vormundschaft, unter der Spears seit 13 Jahren steht und setzen sich in "Free Britney"-Kampagnen für ein selbstbestimmtes Leben der 39-Jährigen ein.