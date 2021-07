Bundeswehr lässt Standorte von Pokemon Go löschen

Die deutsche Bundeswehr lässt ihre Standorte inklusive Übungsplätzen und Schießanlagen wegen Sicherheitsbedenken aus Pokémon Go löschen.

Die Bundesregierung will im Smartphone-Spiel Pokémon Go wegen Sicherheitsbedenken die Standorte der Bundeswehr inklusive Übungsplätzen und Schießanlagen löschen lassen. „Derzeit laufen Gespräche mit dem Spielebetreiber“, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums der „ Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag).

Die Regierung fürchtet, dass Monsterjäger sich in Gefahr bringen. Bereits Ende Juli hatte die „ Süddeutsche Zeitung“ über ein internes Papier berichtet, in dem es hieß, das Spiel berühre „die Sicherheitsinteressen der Bundeswehr“ unmittelbar. Damals hieß es auch, die Bundeswehr sei mit den Entwicklern des Spiels in Kontakt.