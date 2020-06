Burgerking startet Lieferservice in Wien

Derzeit läuft in Wien ein erster Test des Burger-King-Lieferservices, wie das Wirtschaftsblatt berichtet. In fünf Restaurants in der Stadt können Hungrige bereits seit 20. Jänner bestellen, sofern die Lieferadresse nicht weiter als acht Minuten von der jeweiligen Filiale entfernt liegt.

Geliefert wird mit E-Bike, Auto oder Moped. Bestellungen können auf der Webseite des Unternehmens abgegeben werden, Montasg bis Donnerstags von 11:00 bis 21:00 und Freitags bis Sonntags von 11:00 bis 23:00. Die teilnehmenden Filialen sind Altmannsdorfer Straße 230, Annagasse 3a, Lugner City, Wagramer Straße 79 und Wehlistraße 66.