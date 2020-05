Caitlyn Jenner bricht Twitter-Rekord

Eine Million Follower in nur vier Stunden und drei Minuten. Die neue Rekordmarke geht auf das Konto von @Caitlyn_Jenner, dem neuen Twitter-Auftritt einer Frau, die früher als Olympionike, Reality-Show-Star und vor allem als Mann bekannt war. Nach einem Cover-Bild für das Magazin Vanity Fair hat Caitlyn Jenner einen neuen Schritt auf Twitter gewagt und damit innerhalb kürzester Zeit viele Fans gewonnen, berichtet CNet.

"Ich bin so glücklich nach einem langen Kampf, um mein wahres Selbst zu leben", schreibt Jenner in einem ihrer ersten Tweets. "Willkommen in der Welt von Caitlyn. Ich kann es kaum erwarten, dass Ihr mich kennenlernt."

Mit ihrem Twitter-Rekord schlägt Jenner US-Präsident Barack Obama, der erst vor wenigen Tagen den Rekord für die schnellste Ansammlung von einer Million Follower aufgestellt hatte.