Campus Hagenberg: Schutz kritischer Infrastruktur ist Pflichtfach

Robert Kolmhofer vom Campus Hagenberg über Quanten- und Supercomputer im Unterricht und Sicherheitsprobleme bei autonomen Fahrzeugen.

Das Stromnetz ist ein fragiles Konstrukt. Hackerangriffe von Cyberkriminellen ode staatlichen Akteuren könnten zu Blackouts führen

Bei der Austria Cyber Security Challenge werden die besten Nachwuchs-Security-Experten Österreichs gesucht. Der Hacker-Wettbewerb feiert heuer sein 10-jähriges Jubiläum. Seit Jahren mit dabei sind Studierende des Campus Hagenberg der FH Oberösterreich. Auch dieses Jahr werden sich wieder 10 bis 15 interessierte Studierende den Aufgaben des Wettbewerbs stellen. Die futurezone sprach mit Robert Kolmhofer, Departmentleiter Sichere Informationssysteme am Campus Hagenberg. Angriffe auf kritische Infrastruktur, wie etwa Stromnetze, nehmen zu. Wird das im Unterricht behandelt?

In unserem neuen Bachelorcurriculum ist im 6. Semester der Schutz kritischer Infrastrukturen und Industrial Security als Pflichtfach enthalten. Im Information Security Management Master gibt es Critical Infrastructure Protection seit 2015 als Pflichtfach für die Grundlagen (Critical Infrastructure Protection, 3. Semester) und als Praxis-Lehrveranstaltung mit korrekter Fallbeispielumsetzung, mit einem Chief Information Security Officer (CISO) aus dem Energieversorgungsbereich als Lektor. Weiters gib es im Bereich Information Risk Management eine Pflicht-Lehrveranstaltung, die sich mit den branchenspezifischen Sicherheitsstandards für KRITIS/BwD (kritische Infrastruktur, Betreiber wesentlicher Dienste) beschäftigt, wo ebenfalls Security-Spezialist*innen von KRITIS/BwD unterrichten. Es gibt bei uns am Campus auch einen Energy-Informatics-Studiengang, wo vom Sichere Informationssysteme-Department der gesamte Informationssicherheits-/IT-Security-Bereich abgedeckt wird.



Sind vernetzte Autos und deren Sicherheitsrisiken schon Thema im Unterricht?

Ja, wir haben an der Fakultät Hagenberg auch einen Automotive Studiengang sowie einen Mobile Computing Studiengang, wo die IT-Security-Thematiken auch vorgesehen sind. Wir beschäftigen uns im IT-Security-Bereich generell mit den Problemstellungen, die durch (teil)autonome vernetzte Fahrzeuge auftreten. Neben der Behandlung von Grundlagen wurden und werden laufend in diversen Projekten IT-Security-Probleme von Robotern, smarten Staubsaugern, über Drohnen bis hin zu Fahrzeug-Security behandelt. Letztere umfasst etwa Fernsteuerungen, Key-Systeme, Onboard-Elektroniksysteme, Kommunikationssicherheit, Mobilfunksicherheit und die Sicherheit von Sensorchips, hier haben wir z.B. eine seit mehreren Jahren laufende Forschungskooperation mit ams in Unterpremstetten.

© FH OÖ Campus Hagenberg

Welcher Studiengang macht den Campus Hagenberg im Bereich IT-Sicherheit besonders?

Eine Besonderheit ist der berufsbegleitende Information Security Management Master, der mit 75 Prozent Managementanteil einen wichtigen Bereich der Informationssicherheit - nämlich das Managen der Informationssicherheit/IT-Security - behandelt und nur 25 Prozent technischen Fächeranteil hat. Damit ist ein Einstieg auf für Nicht-Techniker*innen, die zB. einen betriebswirtschaftlichen oder juristischen Background haben, möglich. Zudem wurde das Ausbildungsprogramm für die IT-Security-Manager*innen so konzipiert, dass die Studierenden voll berufstätig sein können und in den 2 Jahren des Studiums nur 8 Präsenzwochen vor Ort sein müssen. Wir haben damit erreicht, dass ca. 30 Prozent der Studierenden aus dem Ausland stammen. Das Studium wird konsequent mit Fernlehre und Inverted-/Flipped-Classroom-Konzepten abgewickelt. Diese Organisationsform hat sich insbesondere während der Corona-Lockdowns bezahlt gemacht, da wir ohne Umstellungen den Unterricht fortführen konnten und „nur“ die Präsenzwochen seit März 2020 auf Fernlehre umstellen mussten.



Welche spannenden Projekte gibt es derzeit am Campus Hagenberg im Bereich IT-Security?

Unsere „Highlights“ derzeit sind vor allem Projekte im Bereich Quantencomputer, wo wir eine AtoS QLM30 Quantensimulationsmaschine betreiben, mit der wir die Basics der Quantencomputerprogrammierung in die IT-Security-Ausbildung integrieren können. Viele spannende Projekte drehen sich um Smart-/IoT-Security, wo wir ein eigenes Lab eingerichtet haben, das als hundertprozentiges Smart Home ausgestattet wurde. Im Live-Einsatz können diverse smarte/IoT-Devices (vom Plüschtier bis zur komplexen Smart-Home Lösung) hinsichtlich IT-Security untersucht und abgesichert werden. In einem parallel betriebenen Lab beschäftigen wir uns mit IT-Forensik von Smartphones, Drohnen und neuerdings auch Cloud-Anwendungen sowie der Entwicklung von sicheren/gehärteten Hardwareplattformen samt Betriebssystemen und Applikationen - weil hier finden sich in der Praxis leider die größten Sicherheitslücken. Ein Top-Thema ist auch der Einsatz von KI-Systemen zur Erkennung von Angriffen/abnormalem Verhalten in Netzwerken, aber auch im Einsatz zur unstrukturierten Massendatenanalyse, wie es zB. für Videomanipulationen oder für die Erkennung von Deep-Fakes erforderlich ist (siehe dazu unser kleines Videobeispiel unten). Für diese Projekte betreiben wir extra eine NVIDIA DGX AI-Supercomputerplattform.