Capsuling.me schickt Nutzer auf virtuelle Schnitzeljagd

Mit seinen Wurzeln in Israel enstammt Capsuling.me einer florierenden Start-up-Region, dass die Gründer dennoch Berlin als Firmensitz wählten, hat verschiedene Gründe. “Wir haben Berlin aufgrund des richtigen Mixes aus Hightech und Kultur gewählt. Hinzu kam die Möglichkeit, ins You is Now-Lab zu ziehen”, erklärt Paz. Dadurch habe man auch die Möglichkeit auf Mentoring und Funding erhalten.

Die israelische Start-up-Szene habe sich voll und ganz neuen Technologien verschrieben, sei aber etwas fernab von einem großen Markt, wie man in eben in Deutschland vorfinde, begründet Paz den Gang nach Berlin. Zudem fokussiere man in der deutschen Stadt etwas stärker auf Innovationen im Social Media-Bereich. Was allerdings Venture Capital betreffe, liege Israel vorne, meint Paz. “Beide Szenen sind extrem interessant und unsere Firma versucht, so gut wie möglich in beide eingebunden zu sein.”