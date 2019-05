China bringt Zug mit 600km/h Höchstgeschwindigkeit

Am Donnerstag ist in China erstmals ein Prototyp einer Magnetschwebebahn vom Band gelaufen, der eine maximale Geschwindigkeit von 600km/h erreichen soll. Das berichtet unter anderem die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Gebaut wird sie in der ostchinesischen Stadt Qingdao in der Provinz Shandong.

Entwickelt wird der Zug von der staatlichen Eisenbahngesellschaft China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), dem aktuell weltweit größten Zulieferer der Zugindustrie. Laut offiziellen Angaben soll die Neuentwicklung nun umfangreich getestet werden und laut Plan bis 2021 in die Serienproduktion gehen.