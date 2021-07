China präsentiert ersten KI-Nachrichtensprecher

Laut Xinhua liegen die Vorteile klar auf der Hand: Die Nachrichtensprecher könnten 24 Stunden am Tag durcharbeiten, schnell und leicht auf Websites und Social-Media-Kanälen implementiert werden und die Kosten in der Nachrichtenproduktion deutlich reduzieren, heißt es. Trotzdem fallen noch einige Schwächen auf, so erinnert die Stimme eher an Zeiten der allerersten Computer-Sprachausgaben und auch Mimik und Gestik sind kaum zu erkennen.