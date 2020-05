China verbietet Banken Bitcoin-Transaktionen

Bitcoin sei eine Währung ohne "echte Bedeutung" meint die chinesische Zentralbank. Banken in China ist der Handel mit Bitcoin ab sofort verboten. "Es herrscht die Sorge, dass Bitcoin die normalen Geldpolitik-Operationen behindert", meint Wirtschaftsforscher Hao Hong gegenüber Bloomberg. "Es repräsentiert ein inoffizielles Leck im derzeitigen Geldsystem und wird global gehandelt. Es ist schwierig zu regulieren und kann für Geldwäsche verwendet werden. Der Schritt der Zentralbank ist also richtig."

Der Hype um Bitcoin hat gerade in China viele Anhänger gefunden. Die chinesische Bitcoin-Börse BTC China hat unlängst Mt. Gox als weltgrößter Handelsplatz für die Digitalwährung abgelöst. Der Wert von Bitcoin ist in den vergangenen Monaten stark angestiegen. Alleine in den letzten zwei Monaten hat sich der Wert eines Bitcoin verneunfacht. Alan Greenspan, der frühere Chef der US-Zentralbank Federal Reserve spricht von einer eindeutigen "Blase".

Die Meldung des Handelsverbots für chinesische Banken hat einen Kurseinbruch hervorgerufen. Der Bitcoin-Wert ist auf einigen Handelsplattformen um mehr als 20 Prozent gefallen. Die kürzlich durchbrochene Marke von 1.000 Dollar wurde wieder unterschritten.