"Cloud-Anwendungen sind meist nicht barrierefrei"

Neue Barrieren

Wie Batusic erklärt, sind Desktop-Applikationen mittlerweile großteils ohne Barrieren gestaltet. So können sie meist vollständig per Tastatur bedient werden und verfügen über Schnittstellen, die die Kompatibilität mit alternativen Ausgabegeräten, beispielsweise einer Braillezeile, ermöglichen.

ARIA-Standard

Batusic plädiert daher an die Software-Entwickler, sich von Beginn an mit einer barrierefreien Programmierung auseinanderzusetzen. "Werden Anwendungen von Anfang an entsprechend gestaltet, hält sich der zusätzliche Aufwand in Grenzen." Um Web-Applikationen ohne Barrieren zu entwerfen, empfiehlt Batusic neben einer klaren Struktur des User Interfaces, genügend Kontrast und skalierbare Schriftgröße sowie alternativen Äquivalenten für mediale Objekte, sich an den ARIA-Standard zu halten.

ARIA steht für "Accessible Rich Internet Applications" und ist eine semantische Erweiterung für HTML, die das Layout von Webseiten nicht verändert. Seit März dieses Jahres wird ARIA vom World Wide Web Consortium (W3C) offiziell empfohlen. "Diese semantischen Anreicherungen erlauben es blinden Menschen sich auf der Webseite zurecht zu finden und zu navigieren", sagt Batusic.