Coden im Szene-Club: 48 Stunden für eine App

Am Freitag, dem 25.Oktober, fiel dann der Startschuss für den Wettbewerb. Zehn Teilnehmer aus Österreich, Deutschland und der Ukraine, die allesamt bislang noch keinerlei Erfahrungen mit tribefire vorweisen konnten, machten sich rasch an die Umsetzung der App. Der Fokus lag klar auf iOS, auch wenn sich einige Android und HTML5-Entwickler unter das Teilnehmerfeld gemischt hatten.

Am Sonntag um 14 Uhr mussten dann alle Einreichungen fertig sein. Als Sieger ging Hasan Ozdemir hervor, dessen iOS-App eine Fach-Jury sowie den “Best Guests” des Chaya Fuera überzeugen konnte. Direkt dahinter folgten Mario Hahn sowie Lukas Gauster. Hahn darf sich über einen Geldpreis von 2.000 US-Dollar sowie eine Reise nach Zürich freuen. Für Gauster gab es 1.000 US-Dollar Preisgeld. Alle anderen Teilnehmer erhielten, wie auch die Gewinner, eine lebenslang gültige Member Card für das Chaya Fuera sowie einen Zwei-Tages-Pass für das Pioneers Festival.

Für den 28-Jährigen Gewinner lag der Fokus vor allem auf der Einfachheit der Bedienung. So sollte der Benutzer eine Bestellung in maximal drei Schritten durchführen können. Aber auch das Personal des Chaya Fuera sollte entlastet werden und so hat er dem Bestell-System eine neue Übersicht verpasst, die alle Bestellungen und deren Status anzeigt.

Doch während das Backend keinerlei Probleme bereitete, war beim Design der App deutlich mehr Aufwand notwendig: “Die App sollte identisch zu Webseite und Logo sein, damit das Konzept des Chaya-Fuera auch im App-Bereich konsistent bleibt.” Seinen Gewinn wolle Ozdemir nun in seine Weiterbildung sowie ein neues MacBook Pro investieren. Die App wird nun in den nächsten Wochen der letzte Feinschliff verpasst, bevor sie dann in den App Store gelangt.