Conchita Wurst erobert auch die Sozialen Netzwerke

Auf Twitter war das Wachstum ebenso rasant. Am Freitag stand @ConchitaWurst noch bei respektablen 9000 Followern, mittlerweile sind es weit über 45.000. Zudem ist sie eines der Trending Topics auf der Microblogging-Plattform. Die stärksten Trends auf Twitter in Europa waren neben #eurovision auch die Hashtags #wurst und #conchita. In Österreich scheint es auch am Tag danach kein anderes Thema zu geben, von 18 Top-Begriffe drehen sich derzeit 17 nur um den Songcontest und den Sieg. Lediglich #muttertag konnte sich noch dazwischen schummeln.