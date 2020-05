Content Award: Tagtool gewinnt bei Apps, Blek bei Games

In der Kategorie Open wurde ein Publikumspreis, der ebenfalls mit 5.000 Euro dotiert war, verliehen. Gewinner ist das Kurzfilmprojekt “Freeze-it 30 Kameras, 1 Moment”. Es zeigt Skaterinnen und Skater auf unterschiedlichen Blickrichtungen. Umgesetzt wurde der Film von Regisseurin Melanie Schneider, die unter anderem mit Tereza Mundilovà, Lisa-Marie Reiter und Johannes Traun drehte.

Der Sonderpreis FemPower ging an den Verein Digitalista. Dahinter stecken neun junge Frauen, die eine Mission verfolgen: Frauen in digitalen Branche zu mehr Gewicht zu verhelfen und sowohl berufliche als auch persönliche Weiterentwicklung zu fördern. Der Mingo-Award, ein Partnerpreis der Wirtschaftsagentur Wien, wurde an den Online-Flohmarkt Shpock verliehen. Über die Plattform wurden bereits 1,5 Millionen Waren angeboten. Die Gründer hinter Shpock waren zuvor bereits mit dem Start-up Finderly erfolgreich.

Den Open Data-Sonderpreis holte sich die App Story Hunter, die Geschichten und Hintergrundinfos zu Wien bietet. Dabei wird auf geobasierte Daten zurückgegriffen, Wien-Besucher aber auch Einheimische sollen die Stadt so ganz neu entdecken. Das Spiel World of Senoi gewann den Games-Sonderpreis der Wien Holding. Als ortsbezogenes Outdoor-Game für Android-Smartphones lädt World of Senoi dazu ein, Wien spielerisch zu erkunden.