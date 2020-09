"Corona-Wundermittel": Giftige Bleiche wird auf Amazon verkauft

Seit Monaten hält sich im Netz die Falschinformation, dass das hochgiftige Bleichmittel Chlordioxid eingenommen werden kann, um sich gegen Corona und andere Krankheiten zu schützen. Oftmals ist von einer Art “Wundermittel” die Rede.

Die Falschinformationen führten auch dazu, dass bereits mehrere Ärzte und Behörden dringend davor warnen, die hochgiftige Substanz einzunehmen. So veröffentlichte die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration FDA eine entsprechende Warnung. Auch die Pan American Health Organization (PAHO) warnt davor, das Mittel zur Behandlung von Corona einzusetzen. Die Einnahme könne schwere Vergiftungen auslösen. In Südamerika kam es bereits zu mehreren Todesfällen im Zusammenhang mit Chlordioxid.

Amazon-Angebote

Die Warnungen halten aber zahlreiche Händler nicht davon ab, das Mittel nach wie vor über Amazon zu vertreiben. Davon berichtet der Guardian. So sind die Produkte zwar wie gesetzlich vorgeschrieben mit “nicht zur menschlichen Einnahme geeignet” gekennzeichnet. Daran dürften sich aber viele nicht halten. So ist zahlreichen Rezensionen zu entnehmen, dass die Menschen den hochgiftigen Stoff konsumieren. Es wird auch darüber diskutiert, wie viele Tropfen man einnehmen müsse, “um sich zu desinfizieren”.

Auch auf dem deutschsprachigen Ableger von Amazon finden sich zahlreiche Angebote für Chlordioxid-Präparate für “Trinkwasserdesinfektion”, die auch nach Österreich versandt werden. Auch hier ist festgehalten, dass es sich nicht für die medizinische Anwendung eignet.

Den Rezensionen ist aber auch hier zu entnehmen, dass Menschen das Mittel in gefährlich hohen Dosen konsumieren. So heißt es dort etwa “Habe diese Lösung mehrfach oral eingenommen, auch über einen längeren Zeitraum, um ständige Antibiotika Einnahmen zu verhindern”. Auch wird die Wirksamkeit gegen Corona angesprochen.