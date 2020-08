Wiener Firma verkauft "unsichtbaren Virenschutz"

Bei der Epidemiologin Eva Schernhammer von der Medizinischen Universität Wien läuten bei den Versprechungen, aber auch beim verwendeten Desinfektionsmittel Chlordioxid die Alarmglocken.

„Chlordioxid ist ein hochgiftiges Desinfektionsmittel, das auch in niedriger Dosis inhaliert gesundheitsschädlich sein kann und etwa die Schleimhäute angreift. Sollte die Konzentration wiederum so gering sein, dass keine Nebenwirkungen zu erwarten sind, ist es mehr als fraglich, ob das Produkt irgendeine Wirkung auf Viren hat“, sagt Schernhammer.

Kein medizinischer Nachweis

Auf Nachfrage der futurezone reagiert Geschäftsführer Thomas Faulhaber ausweichend, was die tatsächliche Wirksamkeit betrifft. „Wie gut es wirkt, kann man so dezidiert nicht sagen. Das hängt davon ab, ob man sich bewegt und wie lange die Partikel der Umgebung des Schutzschilds ausgesetzt sind. Am effektivsten ist es an windstillen Orten, etwa im Büro oder in öffentlichen Verkehrsmittel“, sagt Faulhaber.

Dass Chlordioxid in hoher Konzentration gefährlich ist, bestreitet Faulhaber nicht. Der gemessene Wert sei bei dem Produkt aber so gering, dass laut Biozid-Verordnung nicht einmal eine für Desinfektionsmittel normalerweise notwendige Warnung an die Verpackung angebracht werden müsse.