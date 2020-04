Coronavirus: Dalek patrouilliert in britischem Fischerdorf

Gefährliche Blechkegel

Die Daleks sind eine fiktive außerirdische Mutantenspezies aus der britischen Science-Fiction-Serie "Dr. Who". Erstmals in den 60er-Jahren erschienen, wirken die kegelförmigen Blechtonnen heute etwas unbeholfen, aber wer jemals "Dr. Who" gesehen hat, weiß, wie gefährlich sie sein können.

Lustige Abwechslung

"Bin ich der Einzige, dem es kalt den Rücken runterläuft, wenn er sich das ansieht", schreibt ein Twitter-Nutzer laut Yorkshire Coast Radio. "Als Kind hätte ich mich mit ziemlicher Sicherheit hinter dem Sofa versteckt." Der rollende Roboter löste bei den meisten Bewohnern aber eher Gelächter als Furcht aus. In der Corona-Krise wurde die Aktion als willkommener Spaß betrachtet. Wer dahintersteckt, weiß man nicht.