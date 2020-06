Creating Apps: Treffpunkt für Entwickler

Mit Creating Apps will die Telekom Austria Group Software-Entwicklern, Unternehmen und Kunden eine zentrale Plattform zur Kommunikation und zum Austausch bieten. So sollen sich etwa Unternehmen und Programmierer suchen und finden können. Außerdem können sich Software-Entwickler mit verschiedenen Muttersprachen zusammentun und so gleich mehrere Sprachversionen parallel entwickeln.

Die Webseite besteht aus einem Blog, der über Entwicklungen im technischen Bereich berichtet, einem Wiki und einem Forum. Darüber hinaus wurde eine Developerdatenbank und eine Handydatenbank aufgebaut. Längerfristig soll über die Plattform auch die Möglichkeit geboten werden, In-App-Zahlungen direkt über die Telefonrechnung zu tätigen.

Zentral- und Osteuropa

Der Fokus liegt dabei auf Teilnehmern aus Ländern, wo die Telekom Austria Group aktiv ist, also Zentral- und Osteuropa. Reinhard Zuba, Chief Marketing Officer der Telekom, erklärt auf Nachfrage der futurezone das Ziel der Plattform: „Der Anteil an Smartphones ist stetig am Wachsen und damit steigt natürlich auch der Bedarf und der Wunsch nach Apps. Mit Creating Apps bieten wir ein Umfeld, das vor allem regionale Inhalte schnell und einfach auf die Handys unserer Kunden bringen soll.“