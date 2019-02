Cybercrime: Folgen oft ähnlich wie bei körperlicher Gewalt

Die Anzeigen von Cybercrime-Delikten sind in den Kriminalstatistiken der Jahre 2016 und 2017 jeweils um rund 30 Prozent gestiegen. Gewalt im Netz hat dabei "ganz reale Auswirkungen auf die Psyche der Opfer", betonte Udo Jesionek, Präsident der Verbrechensopferhilfe Weißer Ring, am Freitag bei einem Symposium in Wien. Die Speicherung der Taten im Internet habe zudem oft viel langfristigere Folgen.

Die Veranstaltung zum jährlichen Tag der Kriminalitätsopfer am 22. Februar im Innenministerium stand daher heuer im Zeichen der Computerkriminalität, erläuterte Jesionek. "Auch wenn Betroffene körperlich nicht verletzt werden, kommt es dennoch zu Folgewirkungen, die den Traumata von Opfern körperlicher Gewalt gleichen", sagte er. Beleidigungen würden im Internet auch häufig ein wesentlich größeres Publikum erreichen.