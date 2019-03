Das erwartet die Besucher des OMR Festivals 2019

Tickets und Preise

Das OMR Festival geht am 7. und 8. Mai in Hamburg über die Bühne. Die Tickets für das OMR Festival sind in zwei Kategorien gegliedert. Das günstigere " Expo only"-Ticket kostet 40 Euro und hat die Expo, Masterclasses, Live Konzerte und die Expo Partys inkludiert.

Das teurere "All Inclusive"-Ticket kostet 449 Euro und bietet darüber hinaus Zugang zu den Konferenzen und garantierte Plätze bei Masterclasses. Außerdem sind bis 18 Uhr Getränke und Speisen inkludiert.

Die futurezone ist Medienpartner des OMR-Festivals.