"Instagram wird beim Online-Marketing noch wichtiger werden"

Außerdem würden Podcast erst so richtig durchstarten und von Marketing-Verantwortlichen als Instrument entdeckt werden. Angesagt sei auch das so genannte Funnel-Marketing, bei dem sich das Marketing stark am Kunden orientiert und ihn mit unterschiedlichen Ansätzen am Weg zum Produktkauf begleitet.

Verschiebung der Werbebudgets

"Wir sehen gerade eine massive Verschiebung der Marketing-Budgets: Derzeit fließen noch viele Werbegelder ins klassische Fernsehen. Das ändert sich aber gerade und der digitale Bereich wächst sehr stark", weiß Westermeyer.

In Zukunft werden reine Marken mehr und mehr in den Hintergrund treten, gleichzeitig aber die Relevanz von Einzelpersonen - auch als Markenbotschafter - noch stärker zunehmen, prognostiziert der Festival-Gründer. Auch den CEOs der Unternehmen werde eine noch stärkere Rolle zukommen. Generell werde das Marketing personenzentrierter werden und sich mehr auf Menschen mit Eigenreichweiten konzentrieren.



Das OMR-Festival findet am 7. und 8. Mai in Hamburg statt. Tickets können bereits gekauft werden. Die futurezone ist Medienpartner des OMR-Festivals.