Das ist Chinas neuer Tarnkappenbomber H-20

Mehr Reichweite

Der neue Tarnkappenbomber H-20 hat aber eine deutlich größere Reichweite. Ursprünglich gingen die USA davon aus, dass die Reichweite des noch in der Entwicklung befindlichen Flugzeugs 8.500 Kilometer betragen wird. Dies reicht, um von China aus zu starten und Guam zu erreichen. Das ist von hoher strategischer Bedeutung, da sich dort der US-Luftwaffenstützpunkt Andersen befindet. Hier haben die USA ihrerseits Langstreckenbomber, die genug Reichweite haben, um China zu erreichen.

Wie Businessinsider berichtet, gehen Experten jetzt aber davon aus, dass der H-20 nicht nur 8.500 Kilometer Reichweite hat, sondern 12.000 Kilometer. So kann von China aus Hawaii erreicht werden. Außerdem stellt die Reichweite den US-Tarnkappenbomber B-2 (11.000 Kilometer) in den Schatten. Das Design des H-20 erinnert stark an den B-2, da beides Nurflügler sind.