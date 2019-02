Das sind die häufigsten Passwörter Österreichs

Passend zum „Change your Password“-Day hat das Hasso-Plattner-Institut ein Ranking mit den Passwörtern erstellt, die am häufigsten in Österreich genutzt werden. Dazu wurden Datenbanken mit mehr als 60 Millionen geleakten E-Mail-Adressen und Passwörtern von früheren Hacker-Attacken ausgewertet. Daraus ergeben sich folgende Top 10: