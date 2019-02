Die größte Passwortsünde

Passwort-Manager

Wer sich nicht für alle seine Online-Aktivitäten verschiedene Passwörter merken will, kann Passwort-Manager nutzen. Das sind Programme, in denen Passwörter für die verschiedenen Web-Dienste generiert werden und verschlüsselt am Computer oder Smartphone gespeichert sind. Man braucht sich nur ein einziges Master-Passwort zu merken. Beliebte Passwort-Manager sind Enpass, KeePass, LastPass, Password Depot und SafeInCloud. Je nach Features und Betriebssystem sind diese kostenlos oder kostenpflichtig für PC, Mac, iOS und Android verfügbar.

Wer den Manager-Programmen nicht traut, kann online überprüfen, ob das gewählte Passwort schon bei früheren Datenbank-Hacks aufgetaucht ist. Dies ist auf Have I been Pwnd möglich. Auf der Webseite kann auch anhand der Mail-Adresse überprüft werden, von welchen Angriffen auf Datenbanken man betroffen ist. Das Hasso-Plattner-Institut bietet unter https://sec.hpi.de/ilc/ ebenfalls diesen Service an. Wurde man fündig, sollte man das Motto des Tages befolgen: „Ändere dein Passwort“. Und hat man die Codephrase mehrfach in Verwendung, ist es höchste Zeit, individuelle Passwörter für jeden Online-Dienst festzulegen.