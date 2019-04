Das sind die Neuheiten im April auf Amazon, Netflix und Sky

Alle On-Demand-Neuheiten bei Sky im April

01.04.: Veep, Staffel 7

01.04.: Barry, Staffel 2

03.04.: Forever My Girl

04.04.: Midnight, Texas, Staffel 2

04.04.: Die Goldbergs, Staffel 2

05.04.: Proud Mary

06.04.: Warrior, Staffel 1

06.04.: Catch Me!

07.04.: Dieses bescheuerte Herz

07.04.: Ant-Man and the Wasp

09.04.: Keep Faith, Staffel 1

10.04.: Tully – Dieses verdammte Mutterglück

11.04.: Doctor Who – New Years Special

12.04.: Luna

13.04.: Those Who Can’t, Staffel 3

13.04.: Midnight Sun – Alles für dich

15.04.: Game of Thrones, Staffel 8

15.04.: Porn Culture

15.04.: Mamma Mia! Here We Go Again

15.04.: Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer

17.04.: My Dinner with Hervé

19.04.: Bosch, Staffel 2

19.04.: Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub

20.04.: Peter Hase

20.04.: Schuld, Staffel 1

21.04.: The Equalizer 2

24.04.: Am Strand

24.04.: High Maintenance, Staffel 3

24.04.: 9-1-1, Staffel 2

24.04.: The Good Fight, Staffel 3

26.04.: A Discovery of Witches, Staffel 1

26.04.: Winchester – Das Haus der Verdammten

27.04.: Molly´s Game – Alles auf eine Karte

Neu bei Netflix im April

01.04.: Gotham: Staffel 4

01.04.: Pokémon – Die TV-Serie: Sonne und Mond Staffel 2

01.04.: Sophies Entscheidung

01.04.: Manta Manta

01.04.: Herz aus Stahl

01.04.: Zwischen den Zeilen

01.04.: Bad Teacher

01.04.: Braven

01.04.: Bugsy

01.04.: Colossal

01.04.: Betty Anne Waters

01.04.: Demolition – Liebe und Leben

01.04.: Easy Rider

01.04.: Eddie the Eagle – Alles ist möglich

01.04.: Kung Fu Hustle

01.04.: Die Kunst zu gewinnen – Moneyball

01.04.: Der Exorzismus von Emily Rose

01.04.: Die Schlümpfe

01.04.: Total Recall

05.04.: Das Schwergewicht

09.04.: Die Hexe und der Zauberer

13.04.: Phineas and Ferb: Staffel 3

13.04.: Phineas and Ferb: Staffel 4

14.04.: Jane The Virgin: Staffel 4

15.04.: King Arthur: Legend of the Sword

15.04.: Kick-Ass 2

17.04.: Bridget Jones: Schokolade zum Frühstück

17.04.: The World's End

17.04.: Alles eine Frage der Zeit

17.04.: American Gangster

17.04.: Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns

17.04.: Dr. Seuss' Der Lorax

17.04.: Hulk

17.04.: Kopfüber in die Nacht

17.04.: King Kong

17.04.: Oblivion

23.04.: Daddy ohne Plan

25.04.: Die Unfassbaren 2

Neu bei Amazon Prime Video im April

02.04.: Hellboy

02.04.: Zero Dark Thirty

02.04.: Can A Song Save Your Life?

03.04.: The Revenant – Der Rückkehrer

03.04.: Snow White and the Huntsman

05.04.: Cloak & Dagger: Staffel 2

05.04.: Future Man: Staffel 2

05.04.: The Tick: Staffel 2

06.04.: Winterkartoffelknödel

07.04.: Ender's Game – Das große Spiel

10.04.: The Bold Type: Staffel 3

11.04.: Verliebt in meine Frau

13.04.: Alles eine Frage der Zeit

14.04.: Die Tribute von Panem – The Hunger Games

14.04.: Die Tribute von Panem – Catching Fire

16.04.: Ein Dorf zieht blank

19.04.: Bosch: Staffel 5

19.04.: Sicario 2

20.04.: Deception: Staffel 1

20.04.: Hop – Osterhase oder Superstar?

22.04.: Atomic Blonde

26.04.: Das Geheimnis von Marrowbone

27.04.: Die dunkelste Stunde

30.04.: Kindeswohl