Das sind die Neuheiten im Mai auf Amazon, Netflix und Sky

Alle Neuheiten auf Netflix

01.05.: Munafik 2 – ( Netflix Film)

01.05.: Frischer Wind im Kongress – ( Netflix Original Dokumentation)

01.05.: V wie Vendetta

01.05.: Der Womanizer – Die Nacht der Exfreundinnen

01.05.: Sex and the City

01.05.: Sex and the City 2

01.05.: Mein Freund, der Wasserdrache

01.05.: Zombieland – Eine Komödie, die Euch killt

01.05.: Verliebt in die Braut

01.05.: Jack und Jill

01.05.: Sieben Jahre in Tibet

01.05.: Supergirl: Staffel 3

01.05.: I Am Not Your Negro

01.05.: God's Own Country

01.05.: Klick

01.05.: Wonder Woman

01.05.: Last Action Hero

01.05.: Keine gute Tat

01.05.: Das Mädchen Rosemarie

01.05.: Sehr verdächtig

01.05.: The Worst Witch: Staffel 1

02.05.: House of Cards: Staffel 6 – ( Netflix Original Serie)

02.05.: Tiny House Nation – ( Netflix Original Serie)

03.05.: Trotz allem – ( Netflix Film)

03.05.: Dumplin’ – ( Netflix Film)

03.05.: The Last Summer – ( Netflix Film)

03.05.: Nicht zucken – ( Netflix Original Serie)

03.05.: Dead to Me – ( Netflix Original Serie)

03.05.: Tuca & Bertie – ( Netflix Original Serie)

03.05.: All In My Family – ( Netflix Original Dokumentation)

03.05.: Cupcake und Dino – Dienste aller Art: Staffel 2 – ( Netflix Kids & Family)

03.05.: True und das Regenbogenreich: Pilzstadt – ( Netflix Kids & Family)

03.05.: Jo Pil-ho: The Dawning Rage – ( Netflix Film)

05.05.: Freche Mädchen 2

05.05.: Ein Fall für TKKG - Drachenauge

06.05.: Abyss – ( Netflix Original Serie)

06.05.: Im Herzen der See

08.05.: Lucifer: Staffel 4 – ( Netflix Original Serie)

10.05.: Easy: Staffel 3 – ( Netflix Original Serie)

10.05.: The Society – ( Netflix Original Serie)

10.05.: Jailbirds – ( Netflix Original Serie)

10.05.: Scheherazade – ( Netflix Film)

10.05.: Dry Martina – ( Netflix Film)

10.05.: Leute kommen und gehen – ( Netflix Film)

10.05.: Wine Country – ( Netflix Film)

10.05.: ReMastered: The Lion’s Share – ( Netflix Original Dokumentation)

10.05.: Harvey Miezen für immer!: Staffel 2 – ( Netflix Kids & Family)

10.05.: El recluso – ( Netflix Original Serie)

12.05.: Patriot Act with Hasan Minhaj: Ausgabe 3 – ( Netflix Original Serie)

13.05.: Malibu Rescue – ( Netflix Kids & Family)

14.05.: Still LAUGH-IN: The Stars Celebrate – ( Netflix Original Comedy)

14.05.: revisions – ( Netflix Original Serie)

14.05.: Annabelle 2

15.05.: Ice Age – Kollision voraus!

16.05.: Good Sam – ( Netflix Film)

16.05.: Pitch Black – Planet der Finsternis

16.05.: Spartacus

16.05.: Blues Brothers

16.05.: Der weiße Hai 3

16.05.: The Flintstones - Die Familie Feuerstein

17.05.: The Rain: Staffel 2 – ( Netflix Original Serie)

17.05.: White Gold: Staffel 2 – ( Netflix Original Serie)

17.05.: It’s Bruno – ( Netflix Original Serie)

17.05.: Das Gelbe vom Ei: Staffel 3 – ( Netflix Original Serie)

17.05.: Dying to Tell – ( Netflix Film)

17.05.: Saverio Raimondo: Der sprechende Satyr – ( Netflix Original Comedy)

17.05.: 1994 – ( Netflix Original Dokumentation)

17.05.: Chips & Toffel – ( Netflix Kids & Family)

17.05.: Maria – ( Netflix Film)

17.05.: See You Yesterday – ( Netflix Film)

17.05.: Well Intended Love – ( Netflix Original Serie)

21.05.: Wanda Sykes: Not Normal – ( Netflix Original Comedy)

21.05.: Tron: Legacy

22.05.: Furie – ( Netflix Film)

22.05.: One Spring Night – ( Netflix Original Serie)

22.05.: A Tale of Two Kitchens – ( Netflix Original Serie)

24.05.: High Seas – ( Netflix Original Serie)

24.05.: Nola Darling Staffel 2 – ( Netflix Original Serie)

24.05.: WHAT/IF – ( Netflix Original Serie)

24.05.: Rim of the World – ( Netflix Film)

24.05.: The Perfection – ( Netflix Film)

24.05.: After Maria – ( Netflix Original Dokumentation)

27.05.: Historical Roasts Series – ( Netflix Original Comedy)

31.05.: Chopsticks – ( Netflix Film)

31.05.: how to sell drugs online (fast) – ( Netflix Original Serie)

31.05.: Vis a vis – ( Netflix Original Serie)

31.05.: Bad Blood: Staffel 2 – ( Netflix Original Serie)

31.05.: Spiel mit dem Feuer – ( Netflix Original Serie)

31.05.: Good Girls: Staffel 2 – ( Netflix Original Serie)

31.05.: Black Spot: Staffel 2 – ( Netflix Original Serie)

31.05.: When They See Us: Miniserie – ( Netflix Original Serie)

31.05.: Always Be My Maybe – ( Netflix Film)

31.05.: Killerquoten – ( Netflix Original Dokumentation)

Amazon Prime: Alle Neue Serien & Staffeln

bereits verfügbar: The Bridge (US) – Staffeln 1+2

06.05.: Life in Pieces – Staffel 4 ( Amazon Exclusive)

09.05.: Lucifer – Staffel 4 ( Amazon Exclusive)

10.05.: Scrubs – Staffeln 1-9

10.05.: Sneaky Pete – Staffel 3 ( Amazon Original)

17.05.: Fleabag – Staffel 2 ( Amazon Original)

24.05.: The Real O'Neals – Staffeln 1+2

31.05.: Good Omens ( Amazon Original)

Amazon Prime: Neue Filme

01.05.: Forrest Gump

01.05.: Shaun of the Dead

02.05.: Die Schüler der Madame Anne

04.05.: A Breath Away

06.05.: Take the Ball, Pass the Ball – Das Geheimnis des perfekten Fußballs

07.05.: Pay Day

07.05.: Savage Dog

07.05.: Incoming

09.05.: Deine Juliet

09.05.: Replicas

09.05.: Psycho (1960)

11.05.: Barry Seal: Only in America

12.05.: Feinde – Hostiles

14.05.: Die 1000 Glotzböbbel vom Dr. Mabuse

15.05.: Ein (un)möglicher Härtefall

16.05.: He's Out There

20.05.: Wir sind Champions

23.05.: Poltergeist

24.05.: Zu Ende ist alles erst am Schluss

25.05.: The Book of Henry

26.05.: Street Justice – Rache kennt kein Gesetz

26.05.: Iuventa

27.05.: The Man Who Killed Don Quixote

29.05.: Ride

30.05.: Bad Spies

31.05.: Westwood: Punk. Ikone. Aktivistin

Amazon Prime: Neue Highlights für Kinder

13.05.: Pettersson und Findus – Findus zieht um

18.05.: Hanni & Nanni 2

18.05.: Hanni & Nanni 3

25.05.: Hanni & Nanni: Mehr als beste Freunde

10.05.: Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück

10.05.: Shrek der Dritte

10.05.: Für immer Shrek

29.05.: Hüter des Lichts

11.05.: Überflieger – Kleine Vögel, großes Geklapper

Sky: Alle On-Demand-Neuheiten im Mai

01.05.: Marvel’s Runaways, Staffel 2

02.05.: Queen of Sin

03.05.: Der 12. Mann

04.05.: BlacKkKlansman

05.05.: Christopher Robin

06.05.: Deep State, Staffel 2

08.05.: Witness Unprotected

10.05.: Padre

11.05.: Das ist erst der Anfang

12.05.: Meg

14.05.: Chernobyl, Staffel 1

14.05.: Miracle Workers, Staffel 1

15.05.: Goodbye, Christopher Robin

17.05.: Heilstätten

18.05.: Nur Gott kann mich richten

19.05.: Alpha

19.05.: Liliane Susewind

20.05.: Heartland – Paradies für Pferde, Staffel 8

22.05.: Solange ich atme

23.05.: Gomorrha, Staffel 4

24.05.: Der Name der Rose, Staffel 1

24.05.: Bosch, Staffel 3

25.05.: Love, Simon

26.05.: The Nun

29.05.: Billions, Staffel 4

29.05.: Eine zweite Meinung

31.05.: Brawl in Cell Block 99