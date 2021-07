Das sind die Top-10-Songs der Österreicher zu Halloween auf YouTube

Es gibt sie, die Lieder, die man saisonbedingt immer wieder hört. Gerade um Weihnachten ist das Phänomen gut zu beobachten (in teils exzessivem Ausmaß). Auch zu Halloween feiern verschiedene Hits ein kurzes Comeback. Die Video-Plattform Youtube hat die zehn Lieder zusammengestellt, die in Österreich zu Halloween besonders oft gehört werden.

Auf Platz acht landet einer, der in einer Halloween-Playlist nicht fehlen darf: Marilyn Manson mit seinem Song "This is Halloween". Bei dem Lied handelt es sich um ein Cover von Danny Elfmanns Soundtrack zum Kultfilm "The Nightmare Before Christmas".