Datenjournalismus: "Die ganze Welt besteht aus Daten"

Vor kurzem haben sie eine Videoanimation veröffentlicht, in der Fakten und Zahlen aus den Enthüllungen von Edward Snowden zur US-Internet-Überwachung präsentiert wurden. DIe Zahl der Toten nach Bienen- oder Wespenstichen ist fast genauso hoch wie die Zahl der Terroropfen. Wie sieht die Arbeit an einer solchen Animation aus?

Das war sehr schwierig. Wir bekamen den Auftrag für eine Visualisierung der Enthüllungen über die NSA (Anm.: National Security Agency, US-Geheimdienst) und ihr britisches Pendant, den GCHQ. Wir wollten herausfinden, ob Überwachungsmaßnahmen der Geheimdienste in einem Verhältnis zum Sicherheitsrisiko stehen. Dazu haben wir auf eine Reihe von Quellen zurückgegriffen, neben Informationen der Regierung waren es auch Umfragen und Forschungsergebnisse, etwa aus dem Bereich der Psychologie des Terrorismus. Das war für mich sehr interessant.

Wie wählen Sie eigentlich Ihre Themen aus?

Wir orientieren uns an drei Dingen. Zum einen ist das die Nachrichtenlage. Wenn es etwa einen Korruptionsskandal gibt, versuchen wir die Zahlen dahinter bereitzustellen. Wir wollen uns auch mit Zahlen beschäftigen, die einen Bezug zum Alltag unserer Leser haben. Ein Beispiel dafür, ist eine Geschichte zum Koffeingehalt von Getränken und Nahrungsmitteln, die wir vor kurzem veröffentlicht haben. Wenn die Regierung neue Daten und Zahlen freigibt, ist das für uns auch ein Thema.

Welche Geschichten werden am häufigsten gelesen?

Es sind entweder wichtige politische Fragen, wie etwa die Immigration oder Gesundheits- und Sozialausgaben, oder leichte, fast alberne Geschichten, wie etwa ein Artikel über den Anteil von Rothaarigen in verschiedenen Ländern Europas. Wir haben eine Grafik publiziert, die im Internet die Runde machte und wollten dazu die Haarfarbe unserer Leser und ihren Wohnort erheben. Mehr als 20.000 Nutzer haben uns dazu ihre Daten zur Verfügung gestellt.

Wie verändert der Datenjournalismus die Nachrichten?

Er macht sie schöner und visuell ansprechender, wegen der schönen Infografiken. Er macht sie auch demokratischer, weil die Leute sich damit auseinandersetzen und auch artikulieren können, wie sie zu den Dingen stehen. Datenjournalismus macht die Nachrichten auch vorausblickender. Nachrichten sind sehr auf vergangene oder gegenwärtige Ereignisse fixiert. Mit Daten lassen sich aber auch zukünftige Trends voraussagen.

In Großbritannien und den USA, aber zunehmend auch in anderen Ländern, werden öffentliche Verwaltungsdaten zur Weiterverwendung als Open Data freigegeben. Haben diese Daten dabei geholfen den Datenjournalismus zu etablieren?

Für uns sind diese Daten sehr wichtig. Wir verwenden 60 Prozent unsere Zeit, um sie zu analysieren und aufzuarbeiten. Ohne diese Daten würden sich unsere Recherchen weit schwieriger gestalten.

Die Daten werden in maschinenlesbarer Form veröffentlicht. Viele Leute können damit nichts anfangen. Wie wichtig sind Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit diesen Daten für Bürger?

Diese Daten betreffen jeden einzelnen Teil unseres Lebens. Es heißt immer, dass Leute sich mit Finanzen auskennen sollen, damit sie ihren Alltag in den Griff bekommen. Das nützt ihnen aber nichts, wenn sie nicht wissen, wie viel sie verdienen sollten, weil sie keine Daten interpretieren können. Sie müssen in der Lage sein, das große Bild zu sehen und Zusammenhänge zu erkennen. Kenntnisse im Umgang mit Daten helfen dabei, zu verstehen, was passiert und schaffen so auch Verständnis für soziale Gerechtigkeit. Sie helfen auch bei der Wahlentscheidung.

Welche Werkzeuge empfehlen Sie, wenn es um das Verstehen und Visualisieren von Daten geht?

Es gibt eine Reihe von guten Tools, wenn es um die Visualisierung geht. Zum Beispiel Datawrapper oder Google Fusion Tables, um nur die bekanntesten zu nennen. Wenn es darum geht, Daten zu verstehen, sind Excel oder Google Spreadsheets grundlegende Anwendungen. Verwenden Sie Excel?

Vor Excel habe ich Angst.

Excel ist nicht Ihr Feind.

Können Sie mir ein Beispiel nennen, das den Wert von Datenjournalismus veranschaulicht?

Wir haben in Großbritannien einen rechtsgerichteten Politiker, der Nigel Farage heißt. Auf der jährlichen Konferenz seiner Partei, der UKIP, sagte er, dass es im vergangenen Jahr so viele Immigranten wie noch nie zuvor gab. Wir konnten seine Aussage sehr schnell widerlegen. Fünf Minuten später haben wir unseren Artikel mit den tatsächlichen Zahlen zur Immigration in Großbritannien veröffentlicht. Das bedeutet, dass Politiker nicht mehr so einfach Dinge behaupten können, die faktisch falsch sind.