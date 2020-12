Datenleck bei Massentest-Anmeldung österreich-testet.at

Gestern hieß es von World Direct, die für die technische Umsetzung der Website verantwortlich ist, dass die Website mit Daten eines Test-Servers gestartet sei. Heute wurde von dem Unternehmen das Datenleck aber bestätigt. Gegenüber Der Standard gab World Direct an, dass in etwa 800 Fällen Daten an Fremde geschickt wurden.

Zeitdruck war schuld

Laut dem Unternehmen wurde der Fehler behoben und die Daten bereinigt. Betroffene Nutzer wurden informiert, sich erneut für den Corona-Massentest anmelden zu müssen. Wie gesetzlich vorgeschrieben sei auch die Datenschutzbehörde informiert worden.

Als Grund für die Mängel der Website wird Zeitdruck genannt. Die Website sei im Laufe des Wochenendes unter großem Zeitdruck erstellt und getestet worden.