Mitmachen und Rolltop Rucksack Edgar von Feuerwear zu gewinnen

Hergestellt aus recyceltem Feuerwehrschlauch vereint Edgar Robustheit mit einem einzigartigen, urbanen Look, der in jeder Situation überzeugt. Jeder Rucksack ist ein Unikat, gefertigt aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch, der in seiner früheren Funktion Leben gerettet hat. Mit Edgar trägst du nicht nur einen praktischen Begleiter, sondern auch ein Stück Geschichte auf deinem Rücken.