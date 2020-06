DeepFace: Facebook treibt Gesichtserkennung zur Perfektion

Facebook hat unter dem Namen DeepFace ein neues Projekt vorgestellt, das die bereits verwendete Gesichtserkennungs-Funktion drastisch verbessern soll. So wurden „fast menschliche Ergebnisse“ in einem Test erreicht. Der Algorithmus erkannte in 97,25 Prozent der Fälle das Gesicht korrekt, Menschen erreichten in diesem Test rund 97,5 Prozent. Facebook hat das System anhand von 4,4 Millionen erkannten Gesichtern von insgesamt 4.030 Facebook-Nutzern lernen lassen und veröffentlichte seine Erfahrungen nun vorab der „IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition“, die im Juni stattfinden wird.