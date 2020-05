DeepSec: Falsches Vertrauen in Facebook-Freunde

Doch auch das „Trusted Friends“-Prinzip von Facebook lässt sich laut Javed überlisten. Auf Facebook geht es vielen Nutzern nämlich darum, möglichst viele Freunde zu sammeln. Viele Nutzer akzeptieren daher auch Personen als Freunde, die sie gar nicht persönlich aus dem „echten Leben“ kennen. Javed legte drei Facebook-Profile an, befreundete sich mit seinen 250 „echten“ Freunden, um die Attacke zu erproben. Das Ergebnis: Er konnte elf Accounts übernehmen.

„Ich habe dieses Problem an Facebook gemeldet. Derzeit gibt es allerdings keine Lösung dafür, man muss damit leben“, so Javed, der gerade die Übernahme von Facebook-Profilen für besonders schlimm hält. „ Facebook dient für viele als Single-Sign-On-Account bei anderen Diensten. User loggen sich mit ihrem Facebook-Profil zur Identifikation bei vielen anderen Services ein. Das heißt, dass dann nicht nur ein Profil betroffen ist, sondern viele.“

Dem Problem Abhilfe schaffen kann man laut Javed nur, wenn sich User bewusst werden, was sie im Netz im Generellen und auf Facebook im Speziellen tun und wen sie in ihre Freundesliste aufnehmen und wen besser nicht. Vertrauen will auch im Netz verdient sein.