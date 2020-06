Der große "Smart City"-Schwindel

Der Fokus bei Smart-City-Konzepten liege auf den Möglichkeiten der Technik und nicht auf den Problemen, die es zu lösen gilt, sagte auch Christoph Laimer, Obmann des Wiener Vereins für Stadtforschung, derive, und Gründer und Chefredakteur der gleichnamigen Zeitschrift. "Es geht nicht um die die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Problemen, sondern darum, Technik zu verkaufen."

Von der Politik sollte man sich eigentlich andere Perspektiven erwarten, meinte Laimer. Diese Erwartungen würden jedoch nicht erfüllt. Die Städte ließen sich, gelockt durch Fördergelder der EU, in einen Wettkampf um Smart Cities drängen. Die Partizipation der Bürger sei dabei nicht mehr als ein hohles Schlagwort. Als Beispiel führte er an, dass in den Smart-City-Beratungsgremien der EU zwar Konzerne in großer Zahl vertreten sind, zivilgesellschaftliche Initiativen hingegen keinen Platz finden.

Laimer machte sich in Anlehnung an den französischen Philosophen Henri Lefebvre für ein "Recht auf Stadt" stark. "Utopien werden durch die urbane Praxis erarbeitet", sagte der Politikwissenschaftler. Entsprechende Initiativen gebe es, trotz mangelnder Unterstützung durch die Politik, auch in Österreich, etwa unter rechtaufstadt.at.