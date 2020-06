Der Koffer, der alleine reist

In Zukunft sollen intelligente Koffer sogar selbständig reisen, so zumindest die Vision von T-Systems. "Wir denken da an Partnerschaften mit Logistikunternehmen. Dann würde der Koffer beispielsweise an der Haustür abgeholt und direkt in die Unterkunft am Zielort geliefert. So könnte das Gepäck auch eine andere Route, etwa mit der Bahn, nehmen, was den Kerosinverbrauch der Airlines deutlich reduzieren könnte", so der T-Systems-Sprecher.

Das klingt zwar alles sehr komfortabel, hat aber auch seinen Preis. Details will T-Systems derzeit noch nicht verraten. "Wir können lediglich sagen, dass der Aufpreis zu Gepäckstücken, auf denen die Bag2Gos basieren, nicht allzu hoch ausfallen wird", so ein Sprecher. Da aber schon die nicht-intelligente Version des gezeigten Trolleys um die 500 Euro kostet, werden die smarten Koffer sicher nicht für jedes Reisebudget geeignet sein. Reisende mit kleineren Geldbeuteln können aber aufatmen: Das größte Versprechen von T-Systems, die Abholung des Koffers von der Haustür, erfordert keinerlei Intelligenz vonseiten des Gepäckstücks und ist - geeigneter Logistikpartner vorausgesetzt - selbst mit einem Plastiksackerl vorstellbar.

Die futurezone berichtet von der Cebit 2014 in Hannover. Die Reisekosten wurden von der futurezone GmbH selbst sowie von T-Systems übernommen.